Сценарий вхождения белорусских вооруженных сил в Украину возможен только вместе с российскими войсками, - белорусский оппозиционер Латушко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Это уже 17-й или 18-й срок продления военных учений в Беларуси. Сегодня стратегическая роль Лукашенко - постоянно создавать угрозу для Украины с белорусского направления, поэтому военные учения проходят достаточно длительное время. Задача этих учений - стянуть максимальное количество украинских резервов к границе с Беларусью", - отметил белорусский оппозиционер.



Павел Латушко подчеркнул, что столь четкую роль Лукашенко получил со стороны России.



"Если мы говорим о вероятности вхождения белорусских вооруженных сил в наземную операцию в Украину, потому что другим способом режим Лукашенко уже участвует в этой войне, то такой сценарий может быть возможен только в ситуации фактического смешения, то есть совместного вхождения российских и белорусских вооруженных сил" , – заметил политик.



Латушко объяснил, что белорусские вооруженные силы недостаточно мотивированы и боеспособны, чтобы нанести урон и вред ВСУ.



"Но есть силы специальных операций – это три бригады: Брестская, Витебская и Марьино Горная. Эти бригады могли бы выполнить такой приказ и даже выполнят, если он будет. Пока стратегически таких предпосылок нет, но это означает, что ситуация не может развиваться. Лукашенко будет выполнять поступающие из Кремля приказы", - подытожил Павел Латушко.

12 августа Генштаб ВСУ сообщил, что Беларусь провела проверку готовности к применению системы боевого управления и оповещения вооруженных сил.

Также в Беларуси снова продлили военные учения, по меньшей мере до 20 августа.

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