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Сценарий Путина о распаде Европы из-за войны РФ против Украины разрушился, - польский политик Чех

8 апреля, 2023 суббота
18:00
война с Россией

Российский сценарий о развале Европы из-за войны РФ против Украины распался, ведь 65% европейцев поддерживают украинцев

Об этом сообщил польский политик Мирослав Чех в эфире Еспресо.

"Путин считал, что просто все, Европейского Союза не будет. И первую волну беженцев взяли на себя простые поляки, в дома. Государство не было готово к этому. К этому никто не был готов, и сами поляки, польское общество, взяли и приняли. И тут сломался один из базовых сценариев Путина.Один из базовых сценариев – это то, что Европа просто распадется и будут говорить, "да бери себе, Путин эту Украину, у нас проблемы с этими миллионами, мы хотим их просто выдворить". Такой был сценарий, я ничего не придумываю, это понятно, а также в документах присутствует. Они же об этом прямо говорили, Лавров же говорил, "вы увидите-увидите, что там с этими будет украинцами". То есть этот сценарий сломался ", – заметил он.

По словам политика, сейчас 75% поляков стремятся к большей поддержке Украины и не считают, что от этого пострадает безопасность Польши, а так больше говорят эксперты. Он добавил, что на переходный этап есть присутствие американцев, чтобы РФ не отправила диверсантов в Польшу, Литву или Эстонию.

"То есть суммируя, общества очень умны. Так же в Германии поддержка есть, не забываем, по всей Европе после года поддержка Украины 65%, это фантастика просто. Реально, из области фантастики для меня то, что две трети европейцев, если суммарно смотреть на всю территорию Европейского Союза, все страны, поддерживают дальнейшую помощь Украине. Никто этого не ожидал, и эта помощь только увеличивается. Ну, и конечно, теперь все ждут контрнаступления Украины. Что украинская армия покажет тем русским с "леопардами", "абрамсами" и польскими МиГами, где раки зимуют", - подчеркнул Мирослав Чех.

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