Сценарий Путина на саммите G20 провалился, - политолог Таран
Политолог Сергей Таран считает, что Путин хотел поделить мир на злой Запад и страны, экономики которых пытается возглавить Россия
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Сценарий Путина по этому саммиту был другой, все его предварительные речи имели один тезис, что мир делится на злой коллективный Запад, эксплуатирующий ряд стран, и на остальные экономики, которые должна возглавить Россия и изменить правила в мировой политике. Такой сценарий продвигался Путиным за последние годы, он и провалился независимо от того, какие резолюции с подачи или с блокировкой Лаврова будут приняты или нет", - прокомментировал политолог.
Сергей Таран отметил, что главное на саммите G20 состоялось вообще без Путина и основное внимание было уделено встрече Байдена и Си Цзиньпина, где о России речь могла идти только в контексте, какие меры должен применить мир в связи с ядерной угрозой РФ.
"Попытки Лаврова что-то изменить в каких-то резолюциях не имеют никакого значения. Мир видит, что российские интересы не нужны, и то, что говорит Россия, не принимает во внимание мировое сообщество. Запад и остальные экономики сейчас работают лишь над тем, чтобы вернуть миру правила, прогнозируемость и цивилизацию, которые сейчас пытается забрать Россия. Если между странами Запада и существуют какие-то дискуссии, то о том, нужно ли жесткие меры применять к России или еще дать там кому-то шанс", - подытожил Таран.
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