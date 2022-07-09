Сценарий полного прекращения поставок российского газа в Европу вполне вероятен, - политолог Магда

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Северный поток-1 сооружался как альтернатива украинской газотранспортной системе, и это поддержали энергетические компании Германии, Франции, Италии, Австрии. Опять же энергетические компании, как правило, частные, но защита их интересов - это элемент государственной политики", - пояснил политолог.

Евгений Магда отметил, что Германия по понятным причинам не хочет еще больше раздражать Россию, а это достаточно заметно, потому что российские влияния в Германии вступают в поединок с симпатиями к Украине.

"Но бы я вспомнил слова президента Еврокомиссии, Урсулы фон дер Ляен, которая призвала готовиться к полному прекращению поставок газа из Россию, и, я думаю, что это вполне вероятный сценарий. Исходя из выступления Путина перед руководителями думских фракций, он берет курс на эскалацию, на противопоставление России Западу, также утверждает, что экономический блицкриг против России не удался. У меня нет сомнений, что Путин и дальше будет повышать ставки", - отметил Магда.

14 июня российская энергетическая компания объявила, что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток – 1" на 40%.

Также "Газпром" уменьшает поставки газа также во Францию и Австрию.

23 июня оператор ГТС Украины сообщил , что в июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу.

7 июля Румыния подключилась к трубопроводу из Адриатики и теперь может поставлять газ в Молдову и Украину.

8 июля Путин предупредил Европу о "катастрофических последствиях" на энергетическом рынке, если санкции продлятся

Лидеры Греции и Болгарии в пятницу, 8 июля, открыли трубопровод Interconnector Greece-Bulgaria, который будет поставлять природный газ из Азербайджана в Болгарию

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