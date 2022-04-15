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Сценарист "Карточного дома" снимет документальный фильм о военных преступлениях России в Буче

15 апреля, 2022 пятница
09:05
Культура

Бо Виллимон, сценарист сериала "Карточный дом", приехал в Украину, чтобы собрать материалы для документальной ленты о зверствах оккупантов в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.

"Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в героическом сопротивлении украинского народа", - говорится в сообщении.

По состоянию на 30 марта, было известно о том, что в Ирпене Киевской области от рук российских оккупантов погибло 200-300 мирных жителей и 50 защитников города.

По состоянию на 6 апреля в Буче обнаружили еще 320 убитых российскими оккупантами гражданских. В Гостомеле на Киевщине более 400 человек пропали без вести за время оккупации поселка российскими военными.

7 апреля город Бородянка был назван из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. В городе нет ни одного военного объекта.

9 апреля мы сообщали, что в Буче на Киевщине 144 оккупанта убили по меньшей мере 360 мирных жителей, в том числе 10 детей. Кроме того, в Макарове на Киевщине нашли 132 расстрелянных россиянами человека - есть как массовые захоронения, так и единичные тела погибших. В лесу на выезде из Гостомеля в сторону Ирпеня местные жители обнаружили расстрелянный автомобиль с семьей.

11 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об изнасиловании оккупантами детей в Киевской области.

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