Сценарист "Карточного дома" снимет документальный фильм о военных преступлениях России в Буче
Бо Виллимон, сценарист сериала "Карточный дом", приехал в Украину, чтобы собрать материалы для документальной ленты о зверствах оккупантов в Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.
"Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев в героическом сопротивлении украинского народа", - говорится в сообщении.
По состоянию на 30 марта, было известно о том, что в Ирпене Киевской области от рук российских оккупантов погибло 200-300 мирных жителей и 50 защитников города.
По состоянию на 6 апреля в Буче обнаружили еще 320 убитых российскими оккупантами гражданских. В Гостомеле на Киевщине более 400 человек пропали без вести за время оккупации поселка российскими военными.
7 апреля город Бородянка был назван из наиболее разрушенных населенных пунктов Киевской области. В городе нет ни одного военного объекта.
9 апреля мы сообщали, что в Буче на Киевщине 144 оккупанта убили по меньшей мере 360 мирных жителей, в том числе 10 детей. Кроме того, в Макарове на Киевщине нашли 132 расстрелянных россиянами человека - есть как массовые захоронения, так и единичные тела погибших. В лесу на выезде из Гостомеля в сторону Ирпеня местные жители обнаружили расстрелянный автомобиль с семьей.
11 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об изнасиловании оккупантами детей в Киевской области.
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