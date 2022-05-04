Структуры Порошенко предоставили 300 млн грн помощи армии, беженцам и жителям деоккупированных районов, - Forbes Украина
С 24 февраля Фонд Порошенко и структуры, относящиеся к сфере его влияния, потратили около 300 млн грн на поддержку армии и пострадавших от российских оккупантов украинцев
Об этом сообщает Forbes Украина .
За эти средства были приобретены бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и т.п.), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, терминалы Starlink, военная одежда, турникеты, натовские , системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.
В конце апреля было приобретено 18 новых пикапов для противотанковых подразделений десантно-штурмовых войск и терробороны. В Порошенко подчеркивают, что это только первая часть программы и многие благотворительные проекты пока нельзя разглашать из-за угрозы жизни людей.
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