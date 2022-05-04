Структуры Порошенко предоставили 300 млн грн помощи армии, беженцам и жителям деоккупированных районов, - Forbes Украина

Об этом сообщает Forbes Украина .



За эти средства были приобретены бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и т.п.), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, терминалы Starlink, военная одежда, турникеты, натовские , системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.



В конце апреля было приобретено 18 новых пикапов для противотанковых подразделений десантно-штурмовых войск и терробороны. В Порошенко подчеркивают, что это только первая часть программы и многие благотворительные проекты пока нельзя разглашать из-за угрозы жизни людей.

