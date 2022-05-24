Строковиков, погибших на крейсере "Москва", в минобороны РФ считают "умершими в результате крушения", - СМИ
Родителям российских срочников, которые проходили службу на крейсере "Москва", уничтоженном украинскими военными, предлагают признать сыновей "умершими в результате крушения"
Об этом говорится в публикации издания "Новая газета. Европа".
По информации НГ, родственникам 19-летнего Мухаммеда Муртазаева, проходившего военную службу на крейсере "Москва", предлагали подписать документы о том, что он считается "умершим в результате крушения". Мать Мухаммеда заявила, что ничего не будет подписывать.
Аналогичную историю рассказала мать другого погибшего срочника, просившая не называть ее имени. В минобороны России при этом отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции".
Как пишет издание, родители срочников продолжают требовать правды от командования и собираются подавать коллективный иск в миноборону РФ.
Со дня уничтожения крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун" прошло уже больше месяца, а минобороны России лишь однажды отчиталось об одном погибшем военнослужащем и 27 пропавших без вести.
При этом родители матросов по их словам рассказывали о по меньшей мере 40 погибших. В любом случае точное количество погибших, раненых и эвакуированных членов экипажа остается неизвестным.
- Напомним, флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" затонул в Черном море 14 апреля. Генштаб ВСУ заявил, что корабль был поражен двумя ракетами типа "Нептун" украинского производства.
- В России отрицали этот факт, однако в Пентагоне впоследствии подтвердили информацию украинской стороны. Впоследствии стало известно, что потопить крейсер "Москва" украинским военным помогли американские разведданные.
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