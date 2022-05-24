Об этом говорится в публикации издания "Новая газета. Европа".

По информации НГ, родственникам 19-летнего Мухаммеда Муртазаева, проходившего военную службу на крейсере "Москва", предлагали подписать документы о том, что он считается "умершим в результате крушения". Мать Мухаммеда заявила, что ничего не будет подписывать.

Аналогичную историю рассказала мать другого погибшего срочника, просившая не называть ее имени. В минобороны России при этом отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции".

Как пишет издание, родители срочников продолжают требовать правды от командования и собираются подавать коллективный иск в миноборону РФ.

Со дня уничтожения крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун" прошло уже больше месяца, а минобороны России лишь однажды отчиталось об одном погибшем военнослужащем и 27 пропавших без вести.

При этом родители матросов по их словам рассказывали о по меньшей мере 40 погибших. В любом случае точное количество погибших, раненых и эвакуированных членов экипажа остается неизвестным.

Напомним, флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" затонул в Черном море 14 апреля. Генштаб ВСУ заявил, что корабль был поражен двумя ракетами типа "Нептун" украинского производства.

В России отрицали этот факт, однако в Пентагоне впоследствии подтвердили информацию украинской стороны. Впоследствии стало известно, что потопить крейсер "Москва" украинским военным помогли американские разведданные.

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