Строительство военного мемориального кладбища: в Минветеранов сказали, когда планируют сдать первую очередь
Работы по строительству Национального военного мемориального кладбища в Украине уже начались. Сдача первой очереди планируется к концу текущего года
Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, передает пресс-служба Минветеранов.
"Технически и документально работы начались. Был получен ряд технических условий по проектированию Национального военного мемориального кладбища. Непосредственно само строительство планируем начать как можно скорее. И сдачу первой очереди для того, чтобы проводить захоронения наших павших Героев - до конца 2023 года", - рассказал он .
Национальное военное мемориальное кладбище, на которое из госбюджета выделили 65 млн грн, будет включать комплекс сооружений и площадей: военное кладбище, музей, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Комплекс будет совмещать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии, отметил чиновник.
В настоящее время объявлен конкурс на эскизный проект военного мемориального кладбища.
"Уже после утверждения эскизного проекта мы будем понимать, сколько будет стоить само строительство Национального военного мемориального кладбища и дальше будем закладывать в государственный бюджет на 2024 год соответствующие средства", - резюмировал замминистра.
- В конце мая 2022 года Верховная Рада Украины приняла решение о создании Национального военного мемориального кладбища , на котором с почестями будут хоронить погибших (умерших) защитников и защитниц.
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