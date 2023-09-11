Строительство военного мемориального кладбища: в Минветеранов сказали, когда планируют сдать первую очередь

Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, передает пресс-служба Минветеранов.

"Технически и документально работы начались. Был получен ряд технических условий по проектированию Национального военного мемориального кладбища. Непосредственно само строительство планируем начать как можно скорее. И сдачу первой очереди для того, чтобы проводить захоронения наших павших Героев - до конца 2023 года", - рассказал он .

Национальное военное мемориальное кладбище, на которое из госбюджета выделили 65 млн грн, будет включать комплекс сооружений и площадей: военное кладбище, музей, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Комплекс будет совмещать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии, отметил чиновник.

В настоящее время объявлен конкурс на эскизный проект военного мемориального кладбища.

"Уже после утверждения эскизного проекта мы будем понимать, сколько будет стоить само строительство Национального военного мемориального кладбища и дальше будем закладывать в государственный бюджет на 2024 год соответствующие средства", - резюмировал замминистра.