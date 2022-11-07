Строительство стены на границе с Калининградом поддерживает около 64% поляков.
63,8% граждан Польши выступают за строительство стены на границе с Калининградской областью России, против выступают 22,8% опрошенных, остальные – не имеют определенного мнения
Об этом сообщило издание Radio ZET .
На вопрос: "По Вашему мнению, нужно ли строительство временного барьера на границе с Калининградской областью?", 27,8% респондентов ответили "однозначно да". По мнению 36% опрошенных, это "скорее всего необходимо".
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Известно, что 3% поляков выступают категорически против строительства, а 14,5% респондентов ответили, что дамба "скорее ненужная". Еще 13,4% респондентов выбрали вариант "не знаю/затрудняюсь ответить".
Больше всего сторонников строительства дамбы среди избирателей провластных партий – 93%. Избиратели оппозиции разделились по этому вопросу: 48% поддерживают строительство, 36% – против, а 16% – не определились с ответом.
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