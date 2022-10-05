Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

Первая секция будущей стены на границе с Россией будет построена в юго-восточной Финляндии. Планируется, что изгородь будет состоять не только из физического барьера, но и проезжей части и средств наблюдения.

Если финское правительство одобрит финансирование стены, то ее первый участок может быть завершен уже к весне 2023 года, утверждают источники Ilta-Sanomat. Для этого еще предстоит решать вопросы с собственностью на пограничных участках земли, а также устойчивость ограждения к зимним погодным условиям.

27 сентября, из-за "последних изменений в безопасности" и массового желания россиян поскорее уехать из РФ, финские пограничники инициировали строительство забора на границе с Россией.

5 октября министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна готовит новый пакет военной помощи для Украины и он "вряд ли будет последним".