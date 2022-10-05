Строительство стены на границе Финляндии и России начнется до конца года, - СМИ
МВД Финляндии рассчитало, что строительство ограды на части границы с Россией будет стоить шесть миллионов евро, а строительные работы могут начаться уже к концу 2022 года
Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.
Первая секция будущей стены на границе с Россией будет построена в юго-восточной Финляндии. Планируется, что изгородь будет состоять не только из физического барьера, но и проезжей части и средств наблюдения.
Если финское правительство одобрит финансирование стены, то ее первый участок может быть завершен уже к весне 2023 года, утверждают источники Ilta-Sanomat. Для этого еще предстоит решать вопросы с собственностью на пограничных участках земли, а также устойчивость ограждения к зимним погодным условиям.
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