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Строительство новой ГЭС будет стоить около $1 млрд, - Минэкономики

7 июня, 2023 среда
10:20
Экономика

Строительство новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности плотины

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня россия в очередной раз доказала всему миру, что она террористическое государство, ведь подрыв Каховской ГЭС привлечет за собой экологические, экономические последствия, большую угрозу радиационной и пищевой безопасности. Цена строительства новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установлении новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной дамбы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, а кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий взрыва будет только нарастать.

"У нас нет сомнений, что катастрофу повлекла россия, чтобы помешать украинскому контрнаступлению и нанести максимальный ущерб Украине", - отмечает Минэкономики.

Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что сейчас Украине нужна как можно скорейшая помощь в минимизации и ликвидации последствий подрыва в интересах всего человечества.

"Прежде всего речь идет о демонтировании и строительстве с нуля целого комплекса новой ГЭС. По предварительным подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции ущерб водным ресурсам нанесен на 2 млрд грн. Сумма будет только увеличиваться", - отметила чиновник.

Уже создан штаб по ликвидации последствий подрыва Россией Каховской ГЭС под председательством Министра внутренних дел Игоря Клименко.

Отмечается, что правительство выделило 120 млн. грн. Госагентству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн. грн. для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

А ряд украинских городов заявил о готовности принять южан.

Зато командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

В свою очередь генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня . По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

А президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС. Он подчеркнул , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.

Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил , что подрывом ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил , что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он уверил в поддержке и помощи Украине.

Украина
Херсонщина
Война с Россией
оккупированные территории
Каховская ГЭС
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