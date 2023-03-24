Строительство фортификаций, грузовые перевозки: правительство приняло ряд решений по логистике и оборонной инфраструктуре
На заседании 24 марта Кабинет Министров Украины принял изменения в межправительственное соглашение Украины и Молдовы, что будет способствовать увеличению потенциала дунайских портов
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, изменения в межправительственное соглашение означают прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени через молдавскую территорию.
"Таким образом максимально используем потенциал дунайских портов. Украинские порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза, и это еще не предел. Продолжаем их расширение", - отметил Шмыгаль.
Строительством и ремонтом пограничных пунктов пропуска отныне будет заниматься Минифраструктуры. Такое решение было принято для их системной модернизации.
"Государственное агентство восстановления определяем ответственным за обновление автомобильных пунктов пропуска", - сказал Шмыгаль и отметил, что более половины из них нуждаются в достройке или реконструкции.
"Новая пограничная инфраструктура – это комфорт для людей и бизнеса и реализация наших евроинтеграционных амбиций", - добавил глава правительства.
Кроме того, правительство утвердило постановление о расширении строительства фортификационных сооружений. Для этого в Госбюджете предусмотрено около 1 млрд гривен.
- 10 марта Кабмин принял решение о безотлагательном строительстве оборонительных фортификационных сооружений в отдельных областях.
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