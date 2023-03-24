Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, изменения в межправительственное соглашение означают прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени через молдавскую территорию.

"Таким образом максимально используем потенциал дунайских портов. Украинские порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза, и это еще не предел. Продолжаем их расширение", - отметил Шмыгаль.

Строительством и ремонтом пограничных пунктов пропуска отныне будет заниматься Минифраструктуры. Такое решение было принято для их системной модернизации.

"Государственное агентство восстановления определяем ответственным за обновление автомобильных пунктов пропуска", - сказал Шмыгаль и отметил, что более половины из них нуждаются в достройке или реконструкции.

"Новая пограничная инфраструктура – это комфорт для людей и бизнеса и реализация наших евроинтеграционных амбиций", - добавил глава правительства.

Кроме того, правительство утвердило постановление о расширении строительства фортификационных сооружений. Для этого в Госбюджете предусмотрено около 1 млрд гривен.