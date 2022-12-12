Они то почти весь день, то только утром или после обеда. Хотя в последнее время реже, чем на прошлой неделе. Но если есть, то их трудно не заметить и меня, откровенно говоря, они вдохновляют даже больше, чем издатель, когда сажусь утром за комп, смотрю в окно и вижу их, ровно с восьми, хоть часы сверяй, уже на своих рабочих местах.

Это я о ребятах в люльках вдоль стены новой высотки напротив моих окон. Они ее утепляют, шпаклюют, грунтуют, и дальше часть фасада уже радует глаз свежим цветом. Вижу, что они, как и я, уже понемногу приспосабливаются к отключениям тока, хотя, пожалуй, это сделать очень непросто. Поэтому воздаю должное их смелости.

В отличие от нейтральной Швеции 1943-го, мы сейчас отражаем агрессию, подвергаясь ракетным обстрелам, даже далеко в тылу. И несмотря на все еще и строим

Не знаю, сколько им платят, но зависнуть в "люльке" на высоте, когда вдруг случится аварийное отключение, пожалуй, еще то удовольствие. Ничего, как-то справляются и, возможно, когда-то наши внуки, когда увидят на фасаде "2022", что будет символизировать год окончания строительства, так же будут удивляться, как и я в свое время в Швеции, когда так же увидел цифру "1943".

Но, вспомним, в отличие от нейтральной Швеции 1943-го, мы сейчас отбиваем агрессию, подвергаясь ракетным обстрелам, даже далеко в тылу. И, несмотря на все, еще и строим. Потому что и перед войной строительная отрасль в Украине бурно развивалась, и в последние предвоенные годы, по моему наблюдению, по крайней мере, на уровне областных городов, строить начали даже больше, чем за совка, и не скороспелые панельки с многочисленными недоработками, как тогда, а на уровне мировых стандартов.

Краны двигаются, этажи растут, а значит, не сдаемся и в экономической сфере тоже. Ведь известно, что строители дают работу десяткам других смежных отраслей

Признаюсь, что у меня давняя слабость к строительной отрасли, может, потому что свою трудовую деятельность начинал на строении подносчиком возле каменщиков. А теперь просто получаю эстетическое наслаждение интересными архитектурными проектами, которые любят глаз в Тернополе, Львове, Киеве — других городах, где бываю, и было бы грустно, если бы война все это сразу оборвала.

Но, к счастью, пока нет. Краны двигаются, этажи растут, а значит, не сдаемся и в экономической сфере тоже. Ведь известно, что строители дают работу десяткам других смежных отраслей. Хотя и не без проблем, было бы странно, если бы во время войны их не было. Еще в начале осени писали, что с оплатой ипотеки имеет проблемы каждый пятый, а недавно мелькнуло, что уже почти каждый третий застройщик. И, конечно, домов с цифрой "2022" на фасаде в силу чрезвычайных обстоятельств военного времени будет не так много. Но, возможно, в будущем, после нашей Победы, они даже станут одним из символов нашей несокрушимости.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.