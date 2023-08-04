Строил ТЭС в Крыму и поставлял армии РФ боеприпасы: путинскому олигарху Гиннеру объявили подозрение
Евгению Гиннеру, олигарху связанному с Путиным и президенту московского футбольного клуба "ЦСКА" объявили подозрение за строительство ТЭС в Крыму и поставки боеприпасов РФ
Об этом информируют Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований .
"Работники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении олигарху Путина, президенту ФК "ЦСКА" Евгению Гиннеру, который построил в оккупированном Крыму две теплоэлектростанции и поставлял армии РФ боеприпасы", - говорится в заявлении.
Сообщается, что Гинер является уроженцем Харькова.
Следствием установлено, что в 2019 году фигурант через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаклавской (Севастопольской ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольской ПГУ-ТЭС) на территории временно оккупированного Крыма.
Эти электростанции были подсоединены к электрическим сетям РФ. Таким образом, подозреваемый причинил вред энергетической безопасности Украины, способствовал зависимости Крыма от РФ в энергетическом секторе.
По данным правоохранителей, в 2022 году подозреваемый как владелец управляющей компании "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" предоставил поставлять патроны для различных видов стрелкового оружия в министерство обороны, вооруженные силы и другие военные формирования врага.
Подозреваемый, вероятно, снабжал российским военным большое количество патронов на протяжении всего времени полномасштабной агрессии против Украины.
Гинеру заочно объявили подозрение в содействии действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины, повлекшие тяжкие последствия по предварительному соглашению группы лиц. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- 11 июля Высший антикоррупционный суд по материалам ДБР национализировал торговый центр, банк и завод, принадлежащие российским олигархам, приближенным к Кремлю. В результате в государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен.
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