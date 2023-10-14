Стремятся выйти на реку Оскол и окружить Купянск: оккупанты пошли в наступление на село Макеевка

Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на заявление командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, сделанное днем в субботу, 14 октября 2023 года.

"Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Противник, после нанесенных ему потерь, через два месяца возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои", - отметил он.

Речь идет о селе Макеевка Краснореченского поселкового общества Сватовского района Луганской области, которое сейчас подконтрольно украинским властям.

Село Макеевка Луганской области на карте Deep State

Село Макеевка Луганской области на Google Maps

При этом следует отметить, что одновременно с Макеевкой россияне и дальше не оставляют попыток наступления на Купянско-Лиманском отрезке фронта - в районе Двухлетней, Орлянки, Новоегоровки, а также в нескольких местах возле Дибровы и Белогоровки.

В свою очередь Сырский утверждает, что главной целью российских окупантов является разгром группировки Сил обороны Украины, окружения Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

Россияне ежедневно совершают десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведут плотный минометный и артиллерийский огонь по позициям ВСУ. Впрочем, Сырский отмечает, что украинские военные были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор оккупантам, наносят им значительные потери.

Сырский посетил позиции воинских частей, ведущих оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман" с целью изучения обстановки и принятия оперативных решений.

Он встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о текущей обстановке, совместно с командирами принял решение о дальнейших действиях и решении ряда проблем.

Сырский встретился военнослужащими, непосредственно выполняющими боевые задания, и поблагодарил их за мужество, стойкость, героизм, образцовое исполнение своей воинской обязанности. Он вручил воинам награды, ценные подарки и денежные премии, лично пообщался с каждым.

Фото: https://t.me/militarymediacenter

Фото: https://t.me/militarymediacenter