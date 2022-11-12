Об этом рассказал социолог и экс-депутат госдумы РФ от оппозиционной партии "Яблоко" Игорь Яковенко в эфире Еспресо.

По словам политика, между секретарем совбеза РФ Николаем Патрушевым, руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым и основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным нет консенсуса и каждый из них играет свою игру. По мнению оппозиционера, экс-командующий Центральным военным округом РФ Александр Лапин – одна из самых наглядных и очевидных жертв. Также он добавил, что не верит в случайность недавней смерти главы ФСКН и генерала ФСБ Виктора Черкесова, начинавшего с президентом РФ Владимиром Путиным, ведь тот был здоров и не стар.

"Генерал Черкесов - это человек, описавший властную ситуацию в России, что им, чекистам, удалось подвесить Россию на чекистский крюк. Да, это тот знаменитый чекистский крюк, он говорил, что чекисты - новые дворяне. Довольно громкая была история. Это очень близкий к Путину человек, буквально только что умерший. Я не уверен, что это криминальная история, но разборки продолжаются", - отметил политик.

Также Игорь Яковенко не считает, что гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов действительно погиб в ДТП.

"Мне как-то не очень верится, что так произошло, я думаю, что просто такие фигуры скандальные, кстати Стремоусов - это был наглядный пример невероятного кадрового голода на гауляйтеров, показатель, что в Украине оказалось слишком мало предателей. Это очень странная история, когда в стране, в которой было оккупировано 20% территории, оказалось очень мало предателей. Действительно мало, поэтому был тяжелый выбор, в этом смысле украинцы очень серьезно подвели Путина. Это считанные люди. Стремоусов, карикатурная фигура, уже начал мешать своей патологической глупостью, своим скандальным безобразием и невероятной активностью. Я считаю, что все же убрали его свои. Хотя вполне могли и другие - судьба предателей всегда тяжела", - подчеркнул он.

9 ноября российские пропагандисты заявили о гибели заместителя оккупационного руководителя Херсонщины Кирилла Стремоусова.

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