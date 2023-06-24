Стремление ура-патриотов РФ – заработать на войне, – генерал Мусаев
Российские ура-патриоты не уверены в военном потенциале РФ, однако хотят заработать на войне против Украины
Об этом рассказал бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в эфире Еспресо.
По его словам, полгода назад экс-работники спецслужб РФ давали уверенные оценки военному потенциалу России. Сейчас такие прогнозы уже не делают.
"Один мой коллега, ранее работавший в Казахстане, потом в ФСБ работал, даже организовал военное производство: патроны производят, еще что-то. Единственная его цель сейчас - срочно заработать на войне. Уверенности в его словах, что они производят очень много и это поможет на фронте России, нет совсем. Просто заработать на войне - это стремление практически всех ура-патриотов такого направления", - считает Альнур Мусаев.
- 19 мая стало известно, что Россия покупает через Казахстан чипы и беспилотники на миллионы долларов для войны против Украины.
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