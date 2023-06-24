Об этом рассказал бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в эфире Еспресо.

По его словам, полгода назад экс-работники спецслужб РФ давали уверенные оценки военному потенциалу России. Сейчас такие прогнозы уже не делают.

"Один мой коллега, ранее работавший в Казахстане, потом в ФСБ работал, даже организовал военное производство: патроны производят, еще что-то. Единственная его цель сейчас - срочно заработать на войне. Уверенности в его словах, что они производят очень много и это поможет на фронте России, нет совсем. Просто заработать на войне - это стремление практически всех ура-патриотов такого направления", - считает Альнур Мусаев.