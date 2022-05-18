Об этом сообщил заместитель Национального банка Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина .

По его словам, стремительное восстановление экономики Украины уже в 2023 году возможно, но при условии двух предположений.

"Одно из них, конечно, завершение военных действий. Второе – это продолжение масштабной поддержки Украины со стороны международных партнеров. В таких условиях такое стремительное восстановление может действительно реализоваться", – сказал замглавы Нацбанка.

По его словам, Центробанк прогнозирует спад ВВП в 2022 году из-за войны России против Украины на 30% – это по оптимистическому сценарию. Прогноз экономической ситуации на 2023 год НБУ пока не обнародовал.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует , что в результате ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.

Минэкономики ранее сообщало , что падение валового внутреннего продукта Украины в результате войны в первом квартале 2022 года прогнозируется на уровне 16%. В целом, за год экономика может сократиться на 40%.

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