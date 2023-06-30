Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Массового характера повышения цены горючего на заправочных станциях пока не наблюдается. Стремительно растет цена в опте, за последние 10 дней цена выросла почти на 4 грн за литр. Произошел большой скачок налоговой нагрузки. Напомню, что растут налоги: 8 грн на дизтопливо, 3 грн на сжиженный газ", – пояснил Куюн.

По словам директора консалтинговой компании А-95, есть некоторые факторы, которые смогут немного притормозить или снизить влияние налоговой нагрузки на цены.

"Вряд ли будет линейное проектирование этих цен на заправочные станции. Немного самортизирует наценка на заправочных станциях, до 3 грн на литре наценка снизится. В результате бензин будет стоить 55 грн за литр, дизтопливо до 50 грн за литр", - отметил Куюн.