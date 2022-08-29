Стремительная налоговая реформа – это радикально и опасно для украинского общества, - нардепка Констанкевич

Об этом в эфире Еспресо заявила народный депутат группы "За будущее" Ирина Констанкевич.

"Без перезагрузки налоговой политики, мы не сможем перезагрузить экономику. Экономика во время войны - это мега важный вопрос и он будет очень остро стоять. 2022 год мы еще как-то на инерционных процессах доедем, должен стоять вопрос, что дальше", - сказала она.

По мнению нардепки, этот вопрос должен решаться специалистами - хорошо понимающими экономические и финансовые процессы и политику Украины.

"Когда эти процессы будут синхронизированы, тогда и можно будет говорить о каких-то изменениях. Пока начался только процесс дискуссии. Я не уверена, что реформа "10-10-10" сможет стартовать с 1 января 2023 года, как говорит рабочая группа. Такие стремительные. роды для такой налоговой реформы – это слишком радикально и опасно для всего нашего украинского общества», – подытожила Констанкевич.