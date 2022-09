Об этом сообщило агентство " Детектор медиа ".

Как говорится в сообщении, фотовыставку "On the Frontlines of Truth" организовали Институт массовой информации и Internews при поддержке Клуба пресс-фотографов Литвы.

"Этой фотопрезентацией мы стремимся показать преступления, совершенные Российской Федерацией против медиа и журналистов, а также отдать должное украинским журналистам, работающим в чрезвычайно опасных условиях", - говорится в анонсе происшествия.

Отмечается, что экспозиция будет проходить внутри здания вильнюсского железнодорожного вокзала.

"Модератором выступит директор Internews в Украине Джиллиан МакКормак. К участию в мероприятии приглашены посол Украины в Литовской Республике Петр Бешту, руководитель общественной организации "Детектор медиа" Наталья Лигачева. На фотовыставке будут присутствовать представители вильнюсского вокзала, медиа", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что это уже вторая фотовыставка по теме полномасштабной войны в Украине. Совет Европы в Страсбурге (Франция) организовал первую выставку, которая прошла в июне 2022 года.

Пленный боец "Азова" Дмитрий Казацкий получил золото и серебро на фотовыставке в Париже за серию фото из Азовстали The Light will win.

