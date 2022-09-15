"Стремимся показать преступления, совершенные РФ против медиа": в Вильнюсе откроется фотовыставка украинских военкоров
В столице Литвы Вильнюсе завтра, 16 сентября, состоится открытие фотовыставки "On the Frontlines of Truth". Журналисты покажут преступления России, совершенные против медиа
Об этом сообщило агентство " Детектор медиа ".
Как говорится в сообщении, фотовыставку "On the Frontlines of Truth" организовали Институт массовой информации и Internews при поддержке Клуба пресс-фотографов Литвы.
"Этой фотопрезентацией мы стремимся показать преступления, совершенные Российской Федерацией против медиа и журналистов, а также отдать должное украинским журналистам, работающим в чрезвычайно опасных условиях", - говорится в анонсе происшествия.
Отмечается, что экспозиция будет проходить внутри здания вильнюсского железнодорожного вокзала.
"Модератором выступит директор Internews в Украине Джиллиан МакКормак. К участию в мероприятии приглашены посол Украины в Литовской Республике Петр Бешту, руководитель общественной организации "Детектор медиа" Наталья Лигачева. На фотовыставке будут присутствовать представители вильнюсского вокзала, медиа", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что это уже вторая фотовыставка по теме полномасштабной войны в Украине. Совет Европы в Страсбурге (Франция) организовал первую выставку, которая прошла в июне 2022 года.
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