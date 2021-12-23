"Стрелять в ответ никто не запрещал": Залужный о договоренности ТКГ по режиму прекращения огня
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что в рамках договоренностей о полном соблюдении режима прекращения огня на Донбассе, которых Трехсторонняя контактная группа достигла 22 декабря, украинские военные имеют право открывать ответный огонь
Об этом сообщает Укринформ.
"Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи. Они оберегают свою Родину, защищают мирных жителей. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащим или гражданским, военные должны делать то, что они делали", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Залужный подчеркнул, что военные полностью поддерживают режим прекращения огня, ведь это позволит предотвратить потери.
На уточняющий вопрос, могут ли силы ВСУ в связи с новыми договоренностями открывать ответный огонь на обстрелы российских оккупационных войск, Залужный ответил: "Им никто стрелять в ответ и не запрещал. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении".
- Как сообщалось ранее, в среду, 22 декабря, состоялось заседание трехсторонней контактной группы, во время которого стороны договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
- 23 декабря Залужный сообщил, что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.
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