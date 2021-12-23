"Стрелять в ответ никто не запрещал": Залужный о договоренности ТКГ по режиму прекращения огня

Об этом сообщает Укринформ.

"Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи. Они оберегают свою Родину, защищают мирных жителей. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащим или гражданским, военные должны делать то, что они делали", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный подчеркнул, что военные полностью поддерживают режим прекращения огня, ведь это позволит предотвратить потери.

На уточняющий вопрос, могут ли силы ВСУ в связи с новыми договоренностями открывать ответный огонь на обстрелы российских оккупационных войск, Залужный ответил: "Им никто стрелять в ответ и не запрещал. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении".

Как сообщалось ранее, в среду, 22 декабря, состоялось заседание трехсторонней контактной группы, во время которого стороны договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

23 декабря Залужный сообщил, что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.