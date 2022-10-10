Путин в очередной раз собирает совбез. Специально под него вчера записал видео, где заявил без каких-либо доказательств, что за подрывом крымского моста стоят украинские спецслужбы и это теракт по критической инфраструктуре. Всем этим он намекает, что сегодня примут какие-нибудь уникальные решения.

Итак, что сегодня примет совбез?

Думаю, Путин объявит Украину страной-террористом и, возможно, переименует СВО в контртеррористическую операцию (в этом случае растет роль ФСБ по сравнению с Минобороны), а также в очередной раз скажет, что ядерное оружие — это не блеф.

Путин хочет, чтобы на саммите G20 (15 ноября на Бали) его приняли как победителя, чтобы с ним стали разговаривать. Собственно, 15.11.22 – следующая условная реперная точка, под которую он будет подгонять все свои усилия. Сейчас мы будем видеть массы статей и заявлений разных политиков, что нужно садиться за стол переговоров и признавать аннексию.

Думаю, у Путина ничего не удастся, но месяц до этого саммита будет очень тяжелым во всех смыслах. Запорожье показывает: принятое политическое решение бить по жилищной инфраструктуре, внося хаос и деморализацию в общество. Новый (первый) руководитель СВО – это человек, умеющий только зачищать территории. Поэтому жилищная инфраструктура, несмотря на то, что она не несет никакой военной цели, становится одним из приоритетов для российских ракетных войск. Это я веду к тому, что воздушная тревога – серьезно, как никогда.

Но повторюсь: у Путина ничего не получится.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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