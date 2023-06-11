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Стреляли в спины: россияне ранили 6 гражданских, плывущих в лодке с затопленной части Херсонщины

11 июня, 2023 воскресенье
17:19
Война с Россией

В воскресенье, 11 июня, российские войска атаковали лодку с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться с временно оккупированного левобережья Херсонской области, есть раненые

Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Сообщается, что рашисты открыли огонь в спину гражданским.

В результате обстрела лодки шестеро получили ранения. Украинцам удалось добраться до Херсона.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

По состоянию на 17:10 врачи борются за жизнь раненых.

  • За ночь уровень воды на Херсонщине и в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился.
  • Волонтер Александр Касторнов рассказал о том, как эвакуировал свою семью с левого берега.
  • Во временно оккупированной Олешковской громаде подтверждены 8 погибших, оккупанты полностью закрыли город.
Херсонщина
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
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