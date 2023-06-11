Стреляли в спины: россияне ранили 6 гражданских, плывущих в лодке с затопленной части Херсонщины
В воскресенье, 11 июня, российские войска атаковали лодку с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться с временно оккупированного левобережья Херсонской области, есть раненые
Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Сообщается, что рашисты открыли огонь в спину гражданским.
В результате обстрела лодки шестеро получили ранения. Украинцам удалось добраться до Херсона.
Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.
По состоянию на 17:10 врачи борются за жизнь раненых.
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