Стреляли из запрещенных минометов и запускали беспилотник: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе
С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Пески оккупант обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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