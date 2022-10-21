Стреляли из артиллерии и танков: в Запорожской области оккупанты за сутки повредили 21 гражданский объект
В Запорожской области 20 октября российские захватчики обстреляли 21 объект гражданской инфраструктуры в районе 17 населенных пунктов
Об этом сообщили в телеграме Запорожской ОВА.
На Запорожском направлении 20 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. На протяжении суток они вдоль всей линии фронта били по украинским позициям из танков, реактивной и ствольной артиллерии.
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Камышевахи, Щербаков, Орехова, Степного, Малых Щербаков, Новоданиловки, Ольговского, Белогорья, Новоандреевки, Красного, Дорожнянки, Малиновки, Малой Токмачки, Полтавки, Зализничного, Гуляйполя и Таврического.
"Поступило 21 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - отметили в Запорожской ОВА.
В течение 20 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 188 мирных жителей, в том числе 35 детей.
-
Утром 21 октября россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив трех человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное