Об этом сообщили в телеграме Запорожской ОВА.

На Запорожском направлении 20 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. На протяжении суток они вдоль всей линии фронта били по украинским позициям из танков, реактивной и ствольной артиллерии.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Камышевахи, Щербаков, Орехова, Степного, Малых Щербаков, Новоданиловки, Ольговского, Белогорья, Новоандреевки, Красного, Дорожнянки, Малиновки, Малой Токмачки, Полтавки, Зализничного, Гуляйполя и Таврического.

"Поступило 21 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - отметили в Запорожской ОВА.

В течение 20 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 188 мирных жителей, в том числе 35 детей.