Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.

В Запорожском направлении 5 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. За прошедшие сутки они били по украинским позициям по танкам, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Степного, Гуляйполя, Малиники, Железнодорожного, Орехова, Успеновки, Новоданиловки, Полтавки, Ольговского, Новониколаевки, Каменского, Дорожнянки, Красного, Полтавки, Новоандреевки, Белогорья, Малой Токмачки, Степногорска, Юрковки, Таврического.

"Поступило 27 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА

В течение 5 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 183 гражданских, в том числе 36 детей.

6 октября россияне нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома, два человека погибли, еще 6 пострадали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb