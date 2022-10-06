Стреляли из артиллерии и танков: в Запорожье россияне за сутки разрушили 27 гражданских объектов
В Запорожской области в течение 5 октября российские оккупанты разрушили 27 гражданских объектов в районе 23 населенных пунктов
Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.
В Запорожском направлении 5 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. За прошедшие сутки они били по украинским позициям по танкам, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии фронта.
Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Степного, Гуляйполя, Малиники, Железнодорожного, Орехова, Успеновки, Новоданиловки, Полтавки, Ольговского, Новониколаевки, Каменского, Дорожнянки, Красного, Полтавки, Новоандреевки, Белогорья, Малой Токмачки, Степногорска, Юрковки, Таврического.
"Поступило 27 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА
В течение 5 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 183 гражданских, в том числе 36 детей.
- 6 октября россияне нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома, два человека погибли, еще 6 пострадали.
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