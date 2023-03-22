Об этом сообщает Национальная полиция Украины в facebook .

Согласно информации должностных лиц, в марте 2022 года одна батальонная тактическая группа отдельной 5-й танковой бригады дислоцировалась в с. Березовка.

"2 марта военнослужащие РФ расстреляли автомобиль, за рулем которого находился 47-летний волонтер. Мужчина вез продукты многодетной семье, когда попал под вражеский огонь. Он получил ранения, а затем оккупанты достали его из салона и выстрелили ему в голову. В ходе досудебного расследования установлено, что после убийства гражданского оккупанты обыскали его автомобиль и забрали продукты и мобильный телефон убитого. Захватчики даже проверили документы, которые были в кармане убитого", - говорится в сообщении.

Позже оккупанты совершали обход местных домов и, обнаружив семью погибшего, сообщили им об убийстве. По словам жены волонтера, она слышала выстрелы и смех возле дома.

"Я слышала, как они стреляли, смеялись. Уже потом выяснилось, что в это время они развлекались, расстреливая моего мужа. Мы искали его тело шесть месяцев. Сколько искали, столько надеялись, что найдем. Его телефон трижды появлялся в сети. Я ему постоянно пыталась дозвониться. Я до сих пор не удаляю номер его телефона", - рассказала женщина.

По словам Климовского, подавляющее большинство личного состава батальонной тактической группы отдельной 5-й танковой бригады уже идентифицировано. Позже семья убитого волонтера и свидетели узнали на фото военных РФ, застреливших мужчину.

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