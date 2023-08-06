Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что в полночь полицейские получили сообщение о том, что в одном из домов кто-то устроил стрельбу.

"Полицейские оперативно прибыли по адресу вызова. Тогда злоумышленник произвел несколько выстрелов в правоохранителей, ранив одного из них. В свою очередь спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу", - говорится в сообщении.

По данным МВД, для задержания стрелка правоохранители провели полицейскую спецоперацию: его задержали в одном из домов, где он скрывался. У мужчины изъяли охотничье ружье.

Задержанному сообщили о подозрении по ст. 348 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Ему грозит от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.