Стрелял в правоохранителей: в Черкассах задержали мужчину и изъяли у него ружье
В Черкассах задержали и сообщили о подозрении мужчине, обвиняемом в стрельбе против правоохранителя. У него изъяли охотничье ружье
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Отмечается, что в полночь полицейские получили сообщение о том, что в одном из домов кто-то устроил стрельбу.
"Полицейские оперативно прибыли по адресу вызова. Тогда злоумышленник произвел несколько выстрелов в правоохранителей, ранив одного из них. В свою очередь спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу", - говорится в сообщении.
По данным МВД, для задержания стрелка правоохранители провели полицейскую спецоперацию: его задержали в одном из домов, где он скрывался. У мужчины изъяли охотничье ружье.
Задержанному сообщили о подозрении по ст. 348 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Ему грозит от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
- В Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении руководителю колонии, который за деньги обещал заключенному выпустить его раньше на свободу.
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