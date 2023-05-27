Стрелял в гражданских на Черниговщине: будут судить российского военнослужащего
Будут судить очередного военнослужащего РФ, стрелявшего в гражданских во время временной оккупации Черниговщины
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
"Прокуроры Черниговской областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направили в суд обвинительный акт в отношении российского военнослужащего по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 2 марта 2022 года обвиняемый, чтобы запугать жителей временно оккупированного военными РФ села Сибереж Черниговского района, стрелял в них из автоматического оружия. Мирные жители - мужчина и женщина не представляли для него никакой угрозы.
В результате потерпевшая получила огнестрельное ранение плеча.
Согласно нормам международного гуманитарного права гражданское население не может являться объектом нападения.
Досудебное расследование осуществляло Управление СБУ в Черниговской области.
- 26 мая сообщалось, что украинские правоохранители объявили подозрение местной жительнице Мелитополя, работавшей "первым заместителем министра образования и науки Запорожской области" у оккупантов.
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