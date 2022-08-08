Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Оператор-наводчик воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации осужден за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Судом ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

"Стороной обвинения в суде доказано, что оператор-наводчик, выполняя незаконный приказ командира батальона, 26 февраля 2022 обстрелял осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм жилой многоэтажный дом в городе Чернигове, который не был военной целью и не использовался для военных нужд. в результате обстрела отдельные жилые помещения дома полностью разрушены. В дальнейшем, благодаря слаженным действиям Вооруженных Сил Украины, вражеский танк уничтожен, а подсудимый взят в плен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время судебного разбирательства российский военный признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и покаялся.

Сторона защиты просила назначить для него более мягкое наказание, учитывая, что военнослужащий выполнял приказ командира.

В то же время судом доводы защитника не учтены, поскольку для подсудимого приказ был заведомо преступным.

Напомним, в конце мая первое дело военного РФ об изнасиловании во время войны было направлено в суд

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