Стрелял по гражданским на Черниговщине: российскому оккупанту заочно объявили подозрение

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении командиру сводной стрелковой роты одной из воинских частей ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)" , – пишет пресс-служба.

Следствие установило, что в марте 2022 года, во время оккупации села Пакуль Черниговского района рашист зашел в подвал местного лесничества, где находились двое мирных жителей. Россиянин открыл огонь. Тогда украинцы получили ранения разной степени тяжести.

Сообщается, что на другой день подозреваемый отдал незаконный приказ российским захватчикам обыскать базу отдыха в оккупированном селе Андреевка. В результате этого владельцу базы нанесли материальный ущерб.

12 января Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Адаму Делимханову, депутату госдумы РФ, участвовавшему в захвате Мариуполя.

13 января стало известно, что СБУ тренировалась задерживать вражескую ДРГ на энергообъекте вблизи границы с Беларусью.

Служба безопасности Украины задержала бывшего охранника российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона.

Попал в плен во время контрнаступления ВСУ: СБУ Львовской области объявила подозрение вражескому снайперу.

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