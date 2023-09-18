Стрелял по гражданским и обокрал базу отдыха: командира оккупационного подразделения осудили на 12 лет

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В марте 2022 года во время оккупации села Пакуль Черниговского района командир подразделения армии РФ зашел в подвал местного лесничества, где находились двое мужчин, и начал стрелять по ним из огнестрельного оружия. Мужчины получили ранения различной степени тяжести.

В селе Андреевка Черниговского района оккупант приказал своим подчиненным провести незаконный обыск одной из баз отдыха, откуда россияне украли имущество невоенного назначения более чем на 75 тыс. грн.

Суд приговорил оккупационного командира к 12 годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генерального прокурора