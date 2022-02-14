Стрелял из рогатки: в Киеве задержали мужчину, повредившего окна Офиса президента

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Как известно, сегодня, 14 февраля, сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента на улице Банковой. В результате были повреждены стекла двух окон.



"Правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка.

На месте происшествия правоохранители производят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.



По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена правовая квалификация.

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