Стрельбы в Черном море представляют опасность для всех прибрежных государств, — специалист в области морского права
Богдан Устинеко подчеркнул, что такие ракеты и мины, которые РФ использует, могут попасть в гражданские объекты Болгарии, Румынии или Турции
"Из-за провокации России создается мощная опасность мира во всем регионе, а не только в Украине", – сказал эксперт в эфире Espreso TV.
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Устименко отметил, что каждый день морской блокады Украины россией стоит нашей экономике ориентировочно 50 млн долларов: "Только в морской сфере россия уже должна Украине более 2 млрд долларов", – сказал он.
Также Устименко отметил, чтобы санкции против россии в морской сфере были полными, необходимо применить их не только к сосудам, плавающим под флагом РФ, а также к компаниям, судовладельцам, имеющим российское гражданство.
"Необходимо проводить такие детальные проверки национальности судов и влияющих на это людей". – добавил эксперт.
- Добавим, военно-морские силы РФ блокируют в регионе 94 гражданских судна, предназначенных для перевозки зерна и прочего продовольствия
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