Стрельбы и противодействие дронам: на Курилах и Сахалине РФ приступила к проверке боеготовности войск
На Сахалине и Курильских островах Россия проводит проверку боеготовности войск
Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Сахалине и Курильских островах продолжаются меры проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа… Личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб по штатному вооружению", - заявили в ведомстве .
Также состоятся тренировки по радиационной, химической и биологической защите.
Принявшие участие в этих мероприятиях военные были подняты по учебной тревоге, получили стрелковое оружие и совершили марш в указанные районы, где начали обустройство огневых позиций и командных пунктов.
Кроме того, в министерстве добавили, что на Сахалине разведка армейского корпуса ВПЛ тренируется действовать в тылу условного врага.
"В обстановке, максимально приближенной к боевой, разведчики отрабатывают вопросы действий в дозоре, применении засад и налетов, а также выведении из строя коммуникаций в тылу условного противника", - сообщили в Минобороны России.
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