Стрельбы и противодействие дронам: на Курилах и Сахалине РФ приступила к проверке боеготовности войск

Об этом сообщает Минобороны РФ.



"На Сахалине и Курильских островах продолжаются меры проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа… Личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб по штатному вооружению", - заявили в ведомстве .



Также состоятся тренировки по радиационной, химической и биологической защите.



Принявшие участие в этих мероприятиях военные были подняты по учебной тревоге, получили стрелковое оружие и совершили марш в указанные районы, где начали обустройство огневых позиций и командных пунктов.



Кроме того, в министерстве добавили, что на Сахалине разведка армейского корпуса ВПЛ тренируется действовать в тылу условного врага.



"В обстановке, максимально приближенной к боевой, разведчики отрабатывают вопросы действий в дозоре, применении засад и налетов, а также выведении из строя коммуникаций в тылу условного противника", - сообщили в Минобороны России.

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