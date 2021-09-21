Стрельба в университете российской Перми: отец убийцы оказался наемником, воевавшим на Донбассе, - СМИ
Отец студента Пермского госуниверситета Тимура Бекмансурова, который 20 сентября ворвался в свое учебное заведение с ружьем и убил шестерых и ранил 28 человек, оказался профессиональным наемником, который воевал в том числе на Донбассе и в Сирии
Об этом рассказал сосед Бекмансуровых, попросив не называть его имя, передает российское издание Znak.com.
"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с Чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", - сказал собеседник издания.
По словам мужчины, Тимур с детства видел оружие.
"Несколько родительских "стволов" в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять", - сказал мужчина.
Сосед Бекмансуровых добавил, что 38 тыс. рублей на ружье, с которым юноша пришел убивать, ему дали родители.
"Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", - добавил мужчина.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском государственном университете 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу, убив и ранив людей. Парня задержали силовики.
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