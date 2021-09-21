Стрельба в университете российской Перми: отец убийцы оказался наемником, воевавшим на Донбассе, - СМИ

Об этом рассказал сосед Бекмансуровых, попросив не называть его имя, передает российское издание Znak.com.



"Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с Чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", - сказал собеседник издания.



По словам мужчины, Тимур с детства видел оружие.



"Несколько родительских "стволов" в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять", - сказал мужчина.



Сосед Бекмансуровых добавил, что 38 тыс. рублей на ружье, с которым юноша пришел убивать, ему дали родители.



"Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", - добавил мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском государственном университете 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу, убив и ранив людей. Парня задержали силовики.