Стрельба в центре Киева: трем фигурантам сообщили о подозрении в хулиганстве, им грозит до семи лет за решеткой

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"За хулиганские действия возле помещения финансового учреждения, 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя города Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также в рамках начатого уголовного производства мы назначили соответствующие экспертные исследования", - сообщил временный исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему. А также пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.

















"За хулиганские действия возле помещения банковского учреждения нарушителям грозит до семи лет тюрьмы. В настоящее время досудебное расследование продолжается", - добавил Гарастюк.

Напомним, в среду, 2 февраля, в Шевченковском районе Киева по улице Владимирской произошел конфликт между активистами и охранной фирмой, во время которого произошла стрельба. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство). Два человека попали в больницу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb