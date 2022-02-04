Стрельба в центре Киева: трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей
Трем фигурантам дела по стрельбе на улице Владимирской в Киеве 2 февраля, в результате которой пострадали два человека, суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Сегодня, 4 февраля, Шевченковский районный суд столицы избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
По данным следствия, потасовка и стрельба произошли у пункта обмена валют на улице Владимирской.
"Тогда за хулиганские действия задержали 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя Черкасс. Следователи начали уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство", - говорится в сообщении.
Как пишет издание "Граты" , одним из арестованных является член националистической организации "Украинский стяг" Кристиан Ударов. По версии следствия, он с другими участниками этой организации под предлогом того, что обменник якобы финансирует так называемые ЛДНР, выгнали из него клиентов и требовали предъявить финансовые документы.
Прокуратура утверждает, что активисты распылили перечный газ, после чего выбежали за охранниками во внутренний двор. Защита утверждает, что конфликт спровоцировали "сепаратистские высказывания" телохранителя, и Ударов пытался добиться извинений.
- Напомним, в среду, 2 февраля, в Шевченковском районе Киева по улице Владимирской произошел конфликт между активистами и охранной фирмой, во время которого произошла стрельба. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство). Два человека попали в больницу.
- 3 февраля трем фигурантам дела сообщили о подозрении за хулиганские действия и грубом нарушении общественного порядка.
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