Стрельба в техасской школе: количество жертв возросло до 21

Об этом сообщил сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес, передает CNN.

Так, в результате стрельбы на территории школы уже погибли 18 детей и трое взрослых

24 мая ученик устроил стрельбу у школы в американском городе Ювалд, штат Техас.14 детей и преподаватель начальной школы Робба погибли, более десяти человек пострадали. 18-летний подозреваемый, ученик средней школы, тоже мертв. Выяснилось также, что перед тем, как устроить стрельбу в школе, злоумышленник убил свою бабушку. Стрелец, источники правоохранительных органов и губернатор идентифицировали которого как Сальвадора Рамоса, имел пистолет, а также, возможно, винтовку.

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