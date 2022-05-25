Стрельба в техасской школе: количество жертв возросло до 21
В результате стрельбы в начальной школе Техаса погиб 21 человек – это взрослые и дети
Об этом сообщил сенатор штата Техас Роланд Гутьеррес, передает CNN.
Так, в результате стрельбы на территории школы уже погибли 18 детей и трое взрослых
24 мая ученик устроил стрельбу у школы в американском городе Ювалд, штат Техас.14 детей и преподаватель начальной школы Робба погибли, более десяти человек пострадали. 18-летний подозреваемый, ученик средней школы, тоже мертв. Выяснилось также, что перед тем, как устроить стрельбу в школе, злоумышленник убил свою бабушку. Стрелец, источники правоохранительных органов и губернатор идентифицировали которого как Сальвадора Рамоса, имел пистолет, а также, возможно, винтовку.
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