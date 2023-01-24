Об этом сообщает NBC News.

По данным полиции, около 12:50 к ним обратились с информацией о стрельбе в школе. Когда правоохранители прибыли на место, то увидели троих раненых: двух учеников и одного работника школы.

Нападавшие пытались скрыться, но их машину остановили неподалеку от школы. Задержаны три человека, они находятся на допросе у детектива.

Отмечается, что раны учащихся оказались смертельными, в то время как состояние сотрудника школы оценивается как стабильное.

Напомним, в мае 2022 года учащийся в американской школе убил 14 детей и учителя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb