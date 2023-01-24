Стрельба в школе в США: двое учеников погибли, нападавшие задержаны
В американском городе Де-Мойн, штат Айова, три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей - двое учеников получили смертельные ранения
Об этом сообщает NBC News.
По данным полиции, около 12:50 к ним обратились с информацией о стрельбе в школе. Когда правоохранители прибыли на место, то увидели троих раненых: двух учеников и одного работника школы.
Нападавшие пытались скрыться, но их машину остановили неподалеку от школы. Задержаны три человека, они находятся на допросе у детектива.
Отмечается, что раны учащихся оказались смертельными, в то время как состояние сотрудника школы оценивается как стабильное.
- Напомним, в мае 2022 года учащийся в американской школе убил 14 детей и учителя.
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