Стрельба в школе в США: Байден обратился к нации
Президент США Джо Байден обратился к нации после стрельбы в школе в Техасе, жертвами которой стал не менее 21 человек
Об этом сообщает Reuters .
"Как нация, мы должны спросить: когда, во имя Бога, мы собираемся противостоять оружейному лобби?" – спросил Байден в обращении.
Президент США призвал конгресс принять меры, чтобы предотвратить новые инциденты со стрельбой в общественных местах, в частности, в учебных заведениях.
Также Байден приказал приспустить национальные флаги в память о погибших.
24 мая ученик устроил стрельбу у школы в американском городе Ювалд, штат Техас. 18-летний подозреваемый, ученик средней школы, тоже мертв. Выяснилось также, что перед тем, как устроить стрельбу в школе, злоумышленник убил свою бабушку. Стрелка, источники правоохранительных органов и губернатор идентифицировали как Сальвадора Рамоса, он имел пистолет, а также, возможно, винтовку.
- 25 мая стало известно, что в результате стрельбы в начальной школе Техаса погиб 21 человек .
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