Стрельба в школе в Белграде: министр образования Сербии написал заявление на увольнение
Сербский министр образования, социалист Бранко Ружич подал в отставку
Соответствующее письмо на имя премьера Анны Брнабич политик разместил в твиттере вечером в воскресенье, 7 мая 2023 года.
В своем письме Ружич заявил, что после окончания трехдневного национального траура, "как ответственный и хорошо воспитанный человек", согласно статье 23 закона о правительстве, он подает в отставку с должности министра образования и что, как он заявил, это "единственное рациональное и почетное решение в этих обстоятельствах".
Он добавил, что о его намерении уйти в отставку Брнабич знала сразу в тот день, когда произошла трагедия в начальной школе "Владислав Рыбникар" в Белграде.
"В развитых демократических обществах отставка является личным, но также политическим актом, а в нашем регионе очень часто признак слабости. Пусть судит общественность", - добавил Ружич.
Справка
Ружич занимает должность министра образования с октября 2020 года. До этого, в 2013 и 2014 годах, в правительстве Ивицы Дачича он был министром по европейской интеграции, а с 2017 по 2020 год был министром государственной администрации и местного самоуправления в первом кабинете Анны Брнабич, сообщает сербский общественный вещатель RTS.
Является членом исполнительного комитета Социалистической партии Сербии (SPS).
- Напомним , 3 мая подросток из седьмого класса школы "Владислав Рыбникар" в Белграде открыл стрельбу из пистолета своего отца по охранникам, учительницам и ученикам.
- По данным сербских медиа, тогда 9 человек были убиты, 15 ранены.
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