Стрельба в школе в Белграде: министр образования Сербии написал заявление на увольнение

Соответствующее письмо на имя премьера Анны Брнабич политик разместил в твиттере вечером в воскресенье, 7 мая 2023 года.

В своем письме Ружич заявил, что после окончания трехдневного национального траура, "как ответственный и хорошо воспитанный человек", согласно статье 23 закона о правительстве, он подает в отставку с должности министра образования и что, как он заявил, это "единственное рациональное и почетное решение в этих обстоятельствах".

Он добавил, что о его намерении уйти в отставку Брнабич знала сразу в тот день, когда произошла трагедия в начальной школе "Владислав Рыбникар" в Белграде.

"В развитых демократических обществах отставка является личным, но также политическим актом, а в нашем регионе очень часто признак слабости. Пусть судит общественность", - добавил Ружич.

Справка

Ружич занимает должность министра образования с октября 2020 года. До этого, в 2013 и 2014 годах, в правительстве Ивицы Дачича он был министром по европейской интеграции, а с 2017 по 2020 год был министром государственной администрации и местного самоуправления в первом кабинете Анны Брнабич, сообщает сербский общественный вещатель RTS.

Является членом исполнительного комитета Социалистической партии Сербии (SPS).