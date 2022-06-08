Стрельба в немецком супермаркете, есть погибшие
В супермаркете в городке Швальмштадт (федеральная земля Гессен), во вторник, 7 июня, произошла стрельба
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
"Мужчина зашел в магазин и там застрелил женщину", – сообщил газете представитель местной полиции.
Согласно свидетельствам очевидцев, около 13.00 по местному времени 58-летний мужчина зашел в супермаркет, где хладнокровно застрелил 53-летнюю женщину. После этого он застрелил себя.
В полиции пока не владеют информацией о точном течении преступления и отношениях между двумя погибшими.
Правоохранительные органы собирают информацию, которая могла бы прояснить обстоятельства и мотивы преступления. Опасности населения и прохожих нет.
Президент ландтага (парламента) земли Гессен Астрид Вальман (ХДС) отреагировала на эту новость во время сессии государственного парламента и поблагодарила экстренные службы в Швальмштадте. Она выразила соболезнования родным погибших.
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