Стрельба в немецком супермаркете, есть погибшие

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Мужчина зашел в магазин и там застрелил женщину", – сообщил газете представитель местной полиции.

Согласно свидетельствам очевидцев, около 13.00 по местному времени 58-летний мужчина зашел в супермаркет, где хладнокровно застрелил 53-летнюю женщину. После этого он застрелил себя.

В полиции пока не владеют информацией о точном течении преступления и отношениях между двумя погибшими.

Правоохранительные органы собирают информацию, которая могла бы прояснить обстоятельства и мотивы преступления. Опасности населения и прохожих нет.

Президент ландтага (парламента) земли Гессен Астрид Вальман (ХДС) отреагировала на эту новость во время сессии государственного парламента и поблагодарила экстренные службы в Швальмштадте. Она выразила соболезнования родным погибших.

25 мая ученик устроил стрельбу у школы в американском городе Ювалд, штат Техас. 14 детей и преподаватель начальной школы Робба погибли, более десяти человек пострадали.

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