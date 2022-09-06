Стрельба в Мариуполе не касается движения сопротивления, это бытовые разборки оккупантов, - советник мэра Андрющенко
Россияне в Мариуполе могут делать картинку борьбы с украинским сопротивлением
Об этом в эфире Эспрессо сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Это постоянная ситуация в городе - где-то они перестреливаются. Они же боятся всего и на любой шорох они начинают стрелять. Там же много мобилизованных, а не кадровых военных. С другой стороны, никто не отменял то, что они стреляются между собой" .Постоянные ссоры, распри между россиянами и "ДНР"овцами - это постоянно приводит к всевозможным выстрелам", - отметил он.
По мнению советника, россияне могут делать картинку борьбы с сопротивлением.
"Чтобы прикрыть свою неспособность бороться с мариупольским сопротивлением, они делают эти фейковые новости. У нас нет информации от наших людей изнутри об этих выстрелах - это значит, что это не имеет ничего общего с сопротивлением, ни с партизанскими мерами. Это скорее всего , бытовые разборки между оккупантами", - подытожил Андрющенко.
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