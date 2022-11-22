Стрельба в ЛГБТ-клубе США: полиция назвала подозреваемого в убийстве посетителей
Правоохранители назвали имя подозреваемого в совершении стрельбы в американском ночном ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс, приведшей к гибели пяти человек, еще около двух десятков тогда получили ранения
Об этом передает Axios.
После того, как подозреваемый открыл огонь по посетителям клуба, его задержали по меньшей мере двое мужчин. У него выхватили огнестрельное оружие, ударили его им по голове и прижали к полу. Прибывшая на место происшествия полиция доставила подозреваемого под стражей в местную больницу.
Злоумышленником оказался 22-летний Андерсон Ли Олдрич, который в 2021 году имел дело с стражами порядка после того, как угрожал своей матери самодельной бомбой, оружием и боеприпасами, однако тогда привлечен к ответственности не был.
Молодому человеку предъявлены обвинения в убийствах и преступлениях на почве ненависти. Однако мотив его действий остается неизвестным.
- В США в ночном ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс мужчина открыл стрельбу вечером 19 ноября, в результате чего 5 человек погибли, а 25 получили ранения.
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