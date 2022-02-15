Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Стрельба в кафе в Донецкой области: МИД Греции вызвал украинского посла из-за погибших и раненых греков

Стрельба в кафе в Донецкой области: МИД Греции вызвал украинского посла из-за погибших и раненых греков

15 февраля, 2022 вторник
21:22
Мир Греция

МИД Греции вызвал украинского посла из-за погибших и раненых греков во время стрельбы в кафе в Гранитном, Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба МИД Греции.

Так, МИД Греции вызвал Сергея Шутенко.

Отмечается, греческая сторона выразила обеспокоенность и отметила необходимость защиты греческой диаспоры в Украине.

МИД Греции призвал провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Посол Украины выразил соболезнования из-за гибели и ранения этнических греков, но заверил, что стрельба произошла не по политическим или этническим мотивам. Он отметил, что погибли два гражданина Украины, один из которых был этническим греком, еще двое греков получили ранения. Он заверил, что виновные уже задержаны и привлечены к ответственности.

  • Напомним, что 14 февраля МИД Греции сообщил о необходимости защиты греческой общины в Украине из-за убийства двух греков и ранения еще двоих в Гранитном, Донецкой области.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не видит национальной основы в инциденте с гибелью двух этнических греков и ранением еще двоих в селе Гранитное, Донецкой области.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донбасс
Читайте также:
13 февраля, 2022 воскресенье
48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба
путін шойгу автомат
14 февраля, 2022 понедельник
Бомбы на Украину могут упасть через несколько минут после приказа Путина, - замминистра обороны Британии
росія танк
14 февраля, 2022 понедельник
Угроза нового вторжения в Украину: российские войска начали двигаться в направлении позиций для военных атак, - CBS
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.09
    Покупка 28.09
    Продажа 28.53
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 февраля
22:30
В Киеве на проспекте Науки автомобиль Subaru сбил мотоциклиста, водителя госпитализировали
22:27
Обновлено
хакер
В Украине происходит массовая атака на банки и портал "Дия", также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС
22:25
Эксклюзив
Владимир Горбач
Интрига по признанию Россией "Л/ДНР" продлится до саммита лидеров Нормандского формата, - политаналитик Горбач
22:22
Стало известно, когда может состояться бой Ломаченка с абсолютным чемпионом мира
21:52
ЕС должен ввести санкции, если Россия признает "Л/ДНР", - глава МИД Латвии
21:40
Транспорт, спецоборудование и медсредства: НАТО получило запрос от Украины о помощи на случай масштабных чрезвычайных ситуаций
21:32
Эксклюзив
Ни слова об участии России: это или диверсия, или разгильдяйство правоохранителей, - Мосийчук о расследовании покушения на него у телеканала "Еспресо"
21:24
Эксклюзив
США выдают даты возможного вторжения РФ в Украину на основе многих факторов, совпадающих в определенные дни, - Цыбулько
21:13
"Призываем удвоить усилия, чтобы избежать обострения конфликта": Совет Европы призвал к немедленной деэскалации вокруг Украины
21:09
Эксклюзив
Цены на горючее быстро стабилизируются при условии деэскалации, - эксперт
21:08
Александр Зинченко
"Спортинг" - "Манчестер Сити": Зинченко не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов
20:46
Эксклюзив
Германия должна сменить дипломатическую позицию из-за обращения Госдумы РФ о признании "Л/ДНР" в день переговоров Шольц - Путин, - нардеп Тарасенко
20:40
Инфографика
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 16 февраля
20:23
Положинский, Тополя и участники группы "Антитела": украинские звезды присоединяются к Силам терробороны
20:07
Порошенко
Порошенко о неэффективности Будапештского меморандума: Мы 17 раз инициировали консультации, и ни одна не состоялась
20:02
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание 12-го дня зимних Игр в Пекине
19:56
Эксклюзив
Сергей Фурса
Руководителя САП могут не назначать либо из-за нардепов-"слуг", либо из-за Коломойского, - Фурса
19:52
Эммануель Макрон
Макрон обратился к Путину с призывом не признавать "Л/ДНР"
19:35
Александр Трухин
"Есть некоторые невыполненные вещи, которые нужно сделать": Трухин заявил, что не собирается слагать мандат
19:12
Эксклюзив
"Закрыть небо": в Раде зарегистрировали постановление об обращении к странам Будапештского меморандума, - нардеп Осадчук
19:05
В Турции возжелали "выкрасть" тренера Луческу из "Динамо"
19:04
"Филипп Моррис" в 2021 году сократила отгрузку табачных изделий в Украине на 3,3%
19:02
ТКГ
Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за решения Госдумы о возможном признании Россией "Л/ДНР"
18:57
В Украине тяжелобольным будут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
18:52
КМДА
В Киеве обновили адреса укрытий и бункеров
18:50
Эксклюзив
Украине нужна нормальная работа Антимонопольного комитета и закон о лоббизме для борьбы с олигархами, - журналист Мокрик
18:47
посольство США
США призвали своих граждан покинуть Молдову из-за военной активности РФ на границе с Украиной
18:45
На снимках со спутников заметна усиленная активность российских войск у границ Украины, - Reuters
18:45
"Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении": "Суспильне" обратится к правоохранителям по поводу поддельных документов Алины Паш
18:41
Мы не авиакомпания, но летаем самолетами, - Ryanair посмеялась над позицией теннисиста Джоковича относительно вакцинации
18:22
Дмитрий Кулеба
Возможное вторжение РФ: Италия готова помогать Украине, в том числе поддерживая пакет санкций ЕС, - Кулеба
18:20
Луиджи Ди Майо
"Единственный путь - это достижение мира через дипломатию": глава МИД Италии об обострении ситуации вокруг Украины
18:17
"Динамо" разгромило "Кайрат" в контрольном матче на сборах
18:14
ДНР
Глава МИД Литвы назвал "открытой эскалацией" возможное признание Россией "Л/ДНР"
17:58
Йенс Столтенберг
В НАТО не видят признаков деэскалации РФ у границ Украины, но сигналы со стороны Москвы дают повод для "осторожного оптимизма"
17:56
окупанти
Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки, Лобачево и Орехово
17:55
"Шахтер" проиграл "Мариуполю" в товарищеском матче в Турции
17:53
еПоддержка: Украинцы почти за два месяца потратили 1 млрд грн на книги
17:43
Я не выступаю против, но отстаиваю свободу, - теннисист Джокович заявил, что готов закончить карьеру, но не вакцинироваться от COVID-19
17:41
Глава МИД Германии Бербок предупредила о вероятности гибридных атак РФ против Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV