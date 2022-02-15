Стрельба в кафе в Донецкой области: МИД Греции вызвал украинского посла из-за погибших и раненых греков

Об этом сообщает пресс-служба МИД Греции.

Так, МИД Греции вызвал Сергея Шутенко.

Отмечается, греческая сторона выразила обеспокоенность и отметила необходимость защиты греческой диаспоры в Украине.

МИД Греции призвал провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Посол Украины выразил соболезнования из-за гибели и ранения этнических греков, но заверил, что стрельба произошла не по политическим или этническим мотивам. Он отметил, что погибли два гражданина Украины, один из которых был этническим греком, еще двое греков получили ранения. Он заверил, что виновные уже задержаны и привлечены к ответственности.

Напомним, что 14 февраля МИД Греции сообщил о необходимости защиты греческой общины в Украине из-за убийства двух греков и ранения еще двоих в Гранитном, Донецкой области.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не видит национальной основы в инциденте с гибелью двух этнических греков и ранением еще двоих в селе Гранитное, Донецкой области.





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