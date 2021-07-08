Стрельба в Голосеевском районе Киева: злоумышленнику объявили подозрение в покушении на полицейского
Мужчине, который 7 июля устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева и ранил трех человек, объявили подозрение
Об этом сообщает прокуратура Киева .
"При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева следователями полиции сообщено о подозрении мужчине, который 7 июля открыл стрельбу в жилом доме и ранил трех человек, в том числе полицейского", - говорится в сообщении.
Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст . 115 УК Украины).
Сейчас в Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Напомним, 7 июля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба .
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