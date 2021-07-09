Стрельба в Голосеевском районе Киева: злоумышленник взят под стражу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление может быть обжаловано", - заявила судья.

Злоумышленник арестован на 60 суток.

Напомним, 7 июля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба. Впоследствии мужчине объявили о подозрении .

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