Стрельба в Дрездене: найдено тело женщины, заложники освобождены, злоумышленник задержан
Вооруженный мужчина устроил в центре Дрездена стрельбу, в результате которой в заложниках оказалась женщина с ребенком
Об этом сообщило издание Bild .
В субботу, 10 декабря, в Дрездене раздался сигнал тревоги. Вооруженный 40-летний мужчина ворвался на радиостанцию Radio Dresden в центре города и устроил стрельбу. Отмечают, что он стрелял через пожарную дверь у главного входа на радиостанцию, но дальше ему пройти не удалось.
После этого сотрудники станции вызвали полицию. Она прибыла на место около 12:00. Когда злоумышленник увидел правоохранителей, направился на машине в центральную часть города. Он захватил в заложники женщину с ребенком и забаррикадировался в торговом центре Altmarktgalerie.
Полицейские ограничили движение в центре города и устроили эвакуацию из торгового центра и близлежащих территорий. Для поддержки привлекли спецподразделения саксонской полиции. Около 12:30 заложники были освобождены, а злоумышленник, получивший ранение, задержан. Женщина с ребенком не пострадали.
Впоследствии в одной из квартир в микрорайоне Проглис было обнаружено тело 62-летней женщины. Полиция Дрездена отмечает, что утренняя стрельба предположительно имеет отношение к этому убийству. Главный подозреваемый – 40-летний сын женщины.
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